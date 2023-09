Rapid - Dinamo // Săpunaru și Albu au intervenit în conflictul unor suporteri

21:10

Florin Pîrvu (48 de ani), antrenorul lui Petrolul, a analizat remiza cu Oțelul Galați, scor 2-2, rezultat obținut după ce ploieștenii au condus cu 2-0. „A fost un meci foarte deschis. Știam că ne așteaptă un meci foarte greu, cu o echipă organizată, foarte bună pe tranziție pozitivă. Am început puțin mai slab jocul, dar am reușit să înscriem, să intrăm cu 1-0 la pauză, apoi am marcat și golul de 2-0. ...