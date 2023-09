Scene ireale în Thassos! Ce s-a întâmplat după ce câțiva turiști români i-au cerut unui angajat grec să pună manele la difuzoarele unui beach bar

12:00

În timpul exploziilor devastatoare care s-au produs în seara zilei de 26 august 2023 în localitatea Crevedia au fost rănite și animale, nu doar oameni. Printre necuvântătoarele care au supraviețuit deflagrațiilor se numără și un […] The post Povestea emoționantă a motanului care a supraviețuit exploziilor de la Crevedia. „Nu s-a plâns deloc, nu a mieunat, n-a cerut nimic” appeared first on Cancan.