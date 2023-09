Un cunoscut artist român, dispărut fără urmă de zile bune în străinătate. Familia îl caută cu disperare: „Nu mai știm nimic”

18:10

Atacată de soacra sa, care recent a depus o plângere penală împotriva ei, Claudia Pătrășcanu face acuzații grave la adresa fostului soț. Artista spune că deși a divorțat de ceva timp, nici acum nu are […] The post Coșmarul continuă! Dată în judecată de fosta soacră, Claudia Pătrășcanu a fost bombardată cu mesaje vocale de iubitul Biancăi Drăgușanu: ”Mă hărțuiește!” Ce a putut să-i spună Bădălău appeared first on Cancan.