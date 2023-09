Test de inteligență dificil | Mutați un singur băț de chibrit pentru a obține un pătrat!

09:00

După divorțul de Andrei Neacșu (33 de ani), Ilinca Vandici (36 de ani) a acordat un interviu pentru CANCAN.RO, în cadrul căruia a vorbit despre școala unde va învăța Zian. Prezentatoarea TV de la Kanal […] The post Am făcut calculul! Ce taxă lunară uriașă plătește Ilinca Vandici pentru școala privată a fiului ei. Vedeta Kanal D dă cât câștigă unii români în 2 luni de muncă appeared first on Cancan.