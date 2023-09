Nicoleta a fost ucisă de un șofer beat și drogat în Popești Leordeni, chiar de ziua ei de naștere. Femeia și-ar fi prevestit moartea

23:40

Rona Hartner trece prin momente delicate după ce a fost diagnosticată cu cancer pulmonar în stadiul IV și metastaze la creier. Artista nu este străină de tot ceea ce înseamnă această boală, mai ales că […] The post Rona Hartner, vești importante din partea medicilor: ”Nu am avut nicio șansă” appeared first on Cancan.