Care sunt culorile care te fac mereu mai slab. Aliatul neașteptat pentru formele pline

Plin de vitamine și antioxidanți, deliciosul must este băutura-vedetă a toamnei. Sucul de struguri conţine vitaminele A, B1, B2 şi C şi are un efect extrem de revigorant, ajutând la detoxifierea organismului şi la stimularea imunităţii. Cu toate acestea, sunt persoane care trebuie să îl evite.