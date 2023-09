Unde se ascunde mama ucigașului de la 2 Mai. Și-a făcut bagajele și a părăsit căminul conjugal, după accidentul mortal provocat de fiul său, Vlad Pascu!

23:50

O situație neplăcută a avut loc pentru pasagerii unui zbor al companiei American Airlines. O ceartă în toată regula a avut loc într-un avion, întreaga scenă controversată fiind filmată și postată pe internet, unde a […] The post Motivul uluitor pentru care un bărbat a fost dat afară dintr-un avion. Scena s-a petrecut sub privile îngrozite ale pasagerilor appeared first on Cancan.