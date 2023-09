Gest de ziua lui » David Popovici își propune să strângă 45.000 de euro în luna în care împlinește 19 ani pentru a ajuta cinci frați muzicieni care au nevoie de o casă

David Popovici își donează ziua de naștere în beneficiul Fundației Hope and Homes for Children și își propune să strângă suma de 45.000 de euro până la finalul lunii pentru a-i ajuta pe cinci tineri talentați. David Popovici împlinește 19 ani pe 15 septembrie și a decis împreună cu Fundația Hope and Homes for Children să le ofere un cadou unor tineri talentați în muzică. ...

