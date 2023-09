Ghinioanele se țin lanț de celebra Bella, din serialul La Bloc, de pe PRO TV! A ratat tot, dar nu ar accepta asta niciodată: ”Am încercat, dar…”

10:50

România nu duce lipsă de situri arheologice și, an de an, specialiștii scot la iveală artefacte care fac posibilă studierea trecutului nostru. Astfel, la începutul acestui an, arheologii vâlceni au identificat urmele unei vechi așezări […]