BANC | Bulă ajunge acasă și îl găsește pe amantul Bubulinei în șifonierul lui

11:10

Avertizările făcute de medici cu privire la pericolul pe care îl reprezintă consumul de sare în exces sunt foarte clare. Mai mult, anumite tipuri de sare conțin un aditiv care are efecte nocive asupra organismului […] The post „Otrava” din sare consumată masiv în România. Semnalul de alarmă despre aditivul periculos pe care îl conține: „E la vedere” appeared first on Cancan.