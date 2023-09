Prețuri și oferte la rechizite, înainte de începerea școlii 2023. Părinte: "Nici măcar n-am curaj să fac un calcul"

Începutul de an şcolar îi îngrozeşte pe părinţi. De la an la an listele cu cele necesare la şcoală sunt tot mai lungi, iar rechizitele din ce în ce mai scumpe. Părinţii se plâng că luna septembrie îi duce la sapă de lemn.

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de Antena3