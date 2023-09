Vlad Gherman și Oana Moșneagu, pregătiri de nuntă! Cum va arăta marele eveniment: „Vrem să fie o nuntă micuță”

15:40

Andra și Cătălin Măruță nu se uită la bani atunci când vine vorba despre educația celor doi copii. Eva și David sunt pregătiți pentru noul an școlar, iar recent, tatăl lor le-a arătat fanilor cât […] The post Copiii Andrei și ai lui Cătălin Măruță au părăsit casa familiei și au început cursurile uneia dintre școlile de fițe din Capitală appeared first on Cancan.