Klaus Iohannis, atitudine fermă după ce drona rusească a fost găsită în România: „În cadrul NATO suntem foarte bine apărați”

08:10

Maria Ghiorghiu a făcut o nouă previziune bulversantă. De data aceasta, prezicătoarea susține că vor exista inundații în perioada următoare. Despre acest aspect a scris pe blogul personal, zilele acestea. Iată ce susține faimoasa prezicătoare […] The post Previziune bulversantă făcută de Maria Ghiorghiu. Ce susține faimoasa prezicătoare că se va întâmpla în România, zilele următoare appeared first on Cancan.