Un bărbat din Alba a violat și agresat sexual șase copii, inclusiv pe fetița sa

Facultatea de Arte și Design din cadrul Universității de Vest din Timișoara, în parteneriat cu ICR New York și School of Visual Arts – Computer Arts Department din New York, prezintă publicului new-yorkez expoziția internațională de grup “LAYERS OF REALITY”, un dialog artistic transatlantic între școala de arte vizuale de la Timișoara și școala de arte vizuale din New York.