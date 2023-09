Vali de la Ploiești, amendat de polițiști cu 6.000 de lei. Ce a fost prins făcând cântărețul, la ora 22:00

14:00

O tânără a avut parte de o surpriză de proporții după o scurtă vizită la second-hand-ul ei preferat. Atenția i-a fost atrasă de un colier colorat, pe care l-a și cumpărat pentru suma de numai […] The post Și-a cumpărat un colier cu 2 dolari de la second-hand, însă când a ajuns acasă a avut parte de o surpriză uriașă. Ce valoare are, de fapt, bijuteria appeared first on Cancan.