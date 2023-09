Conferința de presă în cadrul căreia este prezentat noul acționar al lui Dinamo

10:30

Mijlocașul Nicolae Stanciu (30 de ani) pleacă din China, unde a evoluat la formația Wuhan Three Towns începând cu luna martie 2022. Internaționalul român se transferă în Arabia Saudită, la Damac, acolo unde va fi antrenat de Cosmin Contra (47 de ani). Câștigător al titlului și al Supercupei cu formația Wuhan Three Towns, Nicolae Stanciu părăsește formația chineză după un an și jumătate. ...