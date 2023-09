Oana Roman a spus lucrurilor pe nume! Pe ce își cheltuiește vedeta majoritatea veniturilor: „Sunt bani investiți pentru suflet”

21:00

Elena Udrea refuză să se considere o învinsă a sistemului! Aflată de un an și trei luni după gratii, fostul consilier prezidențial nu renunță la ideea de a fi alături de fetița sa, în propria […] The post Avocatul Elenei Udrea rupe tăcerea! Ce se întâmplă cu fostul ministru al Turismului după gratii și dorința arzătoare chiar de ziua fetiței: ”Nu se lasă până n-o strânge în brațe!” appeared first on Cancan.