Părinții, față în față cu bullying-ul la început de an școlar. Un psiholog arată cum se gestionează această problemă

Au mai rămas doar câteva zile până la începutul noului an școlar, iar acest lucru reprezintă, de multe ori, o grijă în plus atât pentru elevi, cât și pentru copii. Conform psihologilor, bullyingul este un fenomen extrem de răspândit în rândul copiilor, ce are loc chiar în școli.

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de Adevarul (Romania)