Avertisment pentru Victor Slav de la Bianca Drăgușanu: „O să am o discuție cu el pe subiectul ăsta” – EXCLUSIV

23:40

Theo Rose a acceptat să vină la podcastul lui Horia Brenciu și, cu această ocazie, a spus care a fost prima ei iubire. Totul a pornit de la un clip cu antrenoarea de la Vocea […] The post Am aflat cine e marea iubire a lui Theo Rose. Nume surpriză dezvăluit de iubita lui Anghel Damian în podcastul lui Horia Brenciu appeared first on Cancan.