Marius Șumudică a trecut la treabă » Primele două transferuri la Gaziantep: un român și „copilul lui de suflet” de la Rapid!

20:10

Eduard Radaslavescu (19 ani) a marcat un gol frumos în România U20 - Cehia U20. După meci, mijlocașul a vorbit despre situația lui la FCSB. România U20 mai are programat un test, pe 12 septembrie, de la ora 19:30, în Portugalia.Radaslavescu a refuzat un împrumut de la FCSB la FC Botoșani. Mijlocașul în vârstă de 19 ani a comentat în premieră situația și are un mesaj clar pentru conducerea și staff-ul vicecampioanei. „Așa am simțit în momentul ăsta. ...