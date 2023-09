Gabriela Cristea, criticată pentru că și-a dus fiica cea mare la coafor: „Dacă ai văzut-o pe fiica Simonei Gherghe, ce să faci și tu?!”

14:10

Misha a făcut cele mai noi dezvăluiri despre relația pe care o are cu fostul soț, în exclusivitate pentru CANCAN.RO! Artista a vorbit deschis despre cum și-a petrecut vara alături de Maya, declarându-se ușor nefericită […] The post Cum intervine micuța Maya în relația lui Connect-R cu Misha: ”Dacă poate, vine și el!” appeared first on Cancan.