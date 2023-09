CEI MAI BUNI AUGUST 2023 / Aurelian Chițu și Liviu Ciobotariu

10:30

Karolina Muchova (27 de ani, 10 WTA), sportiva care a eliminat-o pe Sorana Cîrstea în sferturile US Open, a pierdut în semifinale cu Coco Gauff (19 ani, 6 WTA), scor 6-4, 7-5. Jucătoarea din SUA va da în finală peste bielorusa Aryna Sabalenka (25 de ani, 2 WTA).Sabalenka a trecut în penultimul act de Madison Keys (28 de ani, 17 WTA), scor 0-6, 7-6, 7-6. Finala US Open pe tabloul feminin are loc sâmbătă, de la ora 23:00, și va fi transmisă pe Eurosport. ...