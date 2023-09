Controale inopinate, licență provizorie redusă și sancțiuni penale, printre măsurile adoptate de Guvern în scandalul azilelor groazei

13:50

„Lumières d´Europe” este un proiect de rezidenta muzicala lansat de violonistul francez David Grimal, format din 3 sesiuni ce au loc in perioada 2022 – 2024. Festivalul International George Enescu are placerea de a fi partener al celei de-a doua sesiuni de lucru a acestui program cultural, ce are loc la Bucuresti in perioada 1-10 […]