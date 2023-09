FIBA 3x3 World Tour ajunge în premieră la Constanța! România nu lipsește de pe turneul giganților din baschet

Pentru prima oară în istorie circuitul mondial profesionist de baschet 3x3, FIBA 3x3 World Tour, va ajunge în România. Constanța Masters are loc în zilele de 9 și 10 septembrie, la City Park MallFondul total de premii pentru Constanța Masters depășește 150.000 de dolari. Actualul sezon de FIBA 3x3 World Tour cuprinde 18 etape, un record al competiției care a depășit în acest an granița de 5 milioane de dolari, premii în bani oferite de-a lungul întregului an. ...

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de Gazeta Sporturilor