„Victoria noastră n-a fost un accident” » Selecționerul Ungariei explică unde s-a făcut diferența în victoria cu Serbia

Ungaria și-a consolidat primul loc în grupa G în preliminariile EURO 2024 și rămâne neînvinsă de aproape un an: „N-am căzut după golul primit și prima parte ne-a aparținut. În repriza secundă, care a fost a sârbilor, am știut să suferim și am avut și puțin noroc”, a declarat selecționerul Marco Rossi, după victoria cu Serbia, scor 2-1. ...

