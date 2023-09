Ce face și cu ce se ocupă Elena Matei, fosta concurentă de la Chefi la cuțite. Și-a îndeplinit cel mai mare vis

09:50

În urmă cu mai mulți ani, o situație neplăcută a avut loc în emisiunea pe care Cătălin Măruță o prezintă la stația ProTv. Mai cu seamă, este vorba despre un episod din producția postului din […] The post Limbaj oribil și amenințări la Cătălin Măruță în emisiune: „Dacă o mai faci cățea…”. Episodul uitat din producția ProTv, care a stârnit numeroase controverse appeared first on Cancan.