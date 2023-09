Mesajul lui Neymar după „dubla” cu Bolivia: „Dacă am bătut recordul lui Pele nu înseamnă și că sunt cel mai bun”

12:20

Sârbul Novak Djokovic (36 de ani, 2 ATP) s-a calificat în finala US Open 2023, după ce l-a învins pe americanul Ben Shelton (20 de ani, numărul 47 ATP) în semifinale, scor 6-3, 6-2, 7-6.Finala US Open 2023, Novak Djokovic – Daniil Medvedev va avea loc duminică, 10 septembrie, de la ora 23:00.Novak Djokovic a ajuns în a patra finală de Grand Slam din acest an, după o victorie fără emoție în fața lui Ben Shelton, la capătul unui meci de 2 ore și 42 de minute. ...