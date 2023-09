Tu mai ai deții așa ceva? Prețul ireal la care se vinde o monedă de 5.000 de lei din anul 2002, acum, la 21 de ani diferență

18:40

Doina Teodoru este o actriță de succes, dar pe lângă talentul pentru care este recunoscută, tânăra a intrat în atenția publicului și datorită relației pe care o are cu Cătălin Scărlătescu. Publicul a reușit să […] The post Iubita lui Cătălin Scărlătescu vrea să plece de acasă din nou. Doina Teodoru recunoaște că și-ar mai dori o experiență ca-n America Express appeared first on Cancan.