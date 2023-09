Când se joacă România - Franța, meci pentru istoria voleiului românesc » Anunțul Federației

10:50

Am îmbătrânit în presa sportivă. Recunosc, sunt vechi și prăfuit, din secolul trecut, dar am avantajul că am văzut multe, inclusiv fotbalul nostru adevărat. Craiova Maxima, Steaua regina Europei, Dinamo al cârlanilor lui nea Mircea Lucescu, Sportul lui Hagi, România anilor '90-2000 și nu numai. Știu, o să spuneți că erau alte vremuri, tataie!, că fotbalul era altfel, mai lent, mai ușor, că preluai și puteai să bei o gură de apă până te ataca cineva. ...