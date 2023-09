Kosovarii au prins tupeu și sunt cu gândul doar la victorie: „Am arătat cine suntem. Un punct mare cu Elveția. Vrem trei în România”

14:00

Coco Gauff (19 ani, 6 WTA) a învins-o pe Aryna Sabalenka (25 de ani, 2 WTA), scor 2-6, 6-3, 6-2, și a cucerit trofeul la US Open. După meci, ea a sărbătorit cu trofeul pe teren.Primul trofeu de Grand Slam nu putea veni într-un loc mai potrivit pentru Coco decât la US Open, adică acasă. Încurajată de toată arena, jucătoarea din SUA a revenit după un prim set slab și a câștigat finala cu Sabalenka,VIDEO. Coco Gauff la 8 ani VS. ...