Luni, 11, septembrie, zi mare pentru clienții Lidl! Produsul ajunge în raft, la un preț promoțional

16:40

Andrei, fiul lui Marcel Ciolacu, s-a căsătorit! Iris Alexa Constantinescu este superba tânără care a intrat, astfel, și cu acte în familia premierului României. Evenimentul a avut loc la Buzău, la acesta luând parte familia […] The post Marcel Ciolacu este în culmea fericirii, iar CANCAN.RO are detalii și imagini de ultimă oră! Fiul premierului s-a căsătorit! appeared first on Cancan.