BANC | „Ioana, îmi poți spune de ce m-ai părăsit?”

Sunt ceva ani de când Andreea Raicu înceracă să-l prindă pe Făt-Frumos! Doar că sortite eșecului au fost tentativele, din nefericire pentru divă. Vremurile când impresiona la brațul lui Chivu sau al lui Tudor Chirilă […] The post Imagini suculente! Andreea Raicu, în plin proces de seducție: s-a pricopsit cu un uriaș de culoare, pe care l-a ”jonglat” în noapte! L-a bagat în mașină, i-a făcut toate schemele, a tras la hotel și … appeared first on Cancan.