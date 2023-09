Anunțul viral scris de proprietarul unui restaurant din Eforie Nord, la intrare: „Nu avem pizza, mititei, hamsie și nici…”

12:20

Gina Pistol nu poate sta prea mult departe de aparițiile publice. Soția lui Smiley revine cu un nou proiect alături de Emily Burghelea, fosta asistentă a Mirelei Vaide în emisiunea Acces Direct, de la Antena […] The post Oferta pentru Gina Pistol o va înfuria pe Mirela Vaida, de la Antena 1. Cu cine urmează să apară soția lui Smiley într-o campanie publicitară appeared first on Cancan.