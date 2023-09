Marius Tucă Show începe luni, 11 septembrie, de la ora 20.00, live pe gandul.ro. Invitați: dr. Adrian Marinescu și Adrian Severin

13:10

O nouă performanță pe linie sportivă pentru România, la US Open! Speranța tenisului românesc vine direct din America. Mara Gae, tânăra în vârstă de 17 ani, alături de Anastasiia Gureva, rusoaica în vârstă de 18 […] The post România are o campioană la US Open! Speranța tenisului românesc vine din America appeared first on Cancan.