Ramona Olaru, îndrăgostită peste măsură de un bărbat misterios. Colegii de la Antena 1 au dat-o de gol la TV

14:10

Greu i-a fost Franciscăi o perioadă. S-a despărțit de soț, apoi l-a întâlnit pe TJ Miles. Ca bărbat! Profesional treaba mergea brici, colaborau, iar chimia dintre ei se simțea. Acum sunt împreună. Viața e în […] The post Am intrat în noua casă a Franciscăi și a lui TJ Miles! Cine-i șeful? Cum se ”sparg” banii? De ce musai draperii? Secretul din dormitor: ”Să nu vadă vecinii!” appeared first on Cancan.