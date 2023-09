Liviu Vârciu a răbufnit în prima zi de școală! A făcut imediat apel la autorități: ”Nu mai este de glumă!”

23:50

Diana Enache numără zilele rămase până când va da naștere unei fetițe. Artista care a intrat în concediu prenatal încă din primul semestru de sarcină, este însă nerăbdătoare sa revină pe scenă. Și va face […] The post Fata lui Adrian Enache a renunțat la televiziune și la concerte și e pregătită să devină mămică: e cu bagajul la ușă! CANCAN.RO are ultimele vești! appeared first on Cancan.