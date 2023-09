Horoscop general săptămânal 11 – 17 septembrie 2023. Cine sunt nativii încercați de stări de nesiguranță

09:10

Nu mai este un secret faptul că Livia s-a despărțit de Cătălin Bordea și a căzut în brațele lui Spike, așa cum CANCAN.RO v-a anunțat deja. Bruneta a pus cruce unui deceniu alături de comediant […] Din ce face bani Livia, fosta soție a lui Cătălin Bordea. Frumoasa brunetă are legături directe cu Spike