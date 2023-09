Gigi Becali, vedetă internațională. A ajuns pe primele pagini din Africa de Sud! “E mai bun”

19:10

În urmă cu câteva minute, președintele Ligii Profesioniste de Fotbal a ieșit de la Curtea de Apel, acolo unde, timp de aproape șapte ore, s-au discutat cererile avocaților lui Mario Iorgulescu. Acestea sunt primele imagini […] The post S-a topit pe picioare! Primele imagini cu Gino Iorgulescu la trei luni după ce a suferit un infarct masiv! A ieșit devastat de la Curtea de Apel, după întâlnirea cu părinții tânărului ucis de Mario! appeared first on Cancan.