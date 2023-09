Președintele Federației de Tenis, George Cosac, șocat de suspendarea mare primită de Simona Halep: “ Extrem de dur, sunt convins că…” EXCLUSIV

09:40

O educatoare de la o grădiniță privată din Iași a fost prinsă că făcea videochat. Informația a ajuns și la directorul unității de învățământ, iar ulterior a decis să încheie colaborarea cu tânăra. Noul an […] The post Scandal la început de an școlar! Educatoare de la o grădiniță privată din Iași, prinsă făcând videochat appeared first on Cancan.