S-a semnat contractul! Se demolează un stadion istoric din România: „Durata execuției este de 6 luni”

15:50

Pe 24 mai 2022, omul de afaceri, Dan Șucu devenea noul acționar al clubului Rapid, cu 50% dintre acțiuni. După un an la cârma echipei, acesta a decis să mai cumpere încă 20%, Victor Angelescu rămânând minoritar cu 30%.Povestea lui Dan Șucu în afaceri a început în urmă cu 30 de ani. „În 1993 am pornit singur și am pornit cu un import de mobilă de birou. Atunci mi-am vândut casa. Mi-am vândut casa, am primit 50. ...