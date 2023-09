Construcția adăposturilor antiaeriene a început în Delta Dunării. Decizia luată în urma ședinței CNSU, după ce 2 drone au picat pe teritoriul țării

13:50

În cursul zilei de luni, 11 septembrie, Simona Halep a ieșit oficial din clasamentul WTA. Constănțeanca va trebui să o ia practic de la zero, în cazul în care va reveni pe teren. US Open […] The post S-a terminat definitiv pentru Simona Halep. Fosta lideră a clasamentului mondial este de negăsit în actuala ierarhie WTA appeared first on Cancan.