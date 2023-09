Alegerea gecii ideale de iarnă nu este doar o chestiune de căldură

17:40

Pensionarii au motiv de bucurie, după ce ministrul Finanțelor, Marcel Boloș, a precizat marți, 12 septembrie, că seniorii vor putea beneficia de la 1 ianuarie 2024 de o creștere cu până la 14% a pensiei. […] The post Pensionarii jubilează de fericire, după anunțul venit din Guvernul României. 14% în plus la pensii, din 2024? appeared first on Cancan.