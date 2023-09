Prima reacție a lui Stere Halep, tatăl Simonei: „100 de ani să îi dea suspendare, noi nu putem să recunoaștem așa ceva”

01:00

Ianis Hagi a evoluat 65 de minute în confruntarea naționalei cu Kosovo, 2-0. După meci, fotbalistul lui Deportivo Alaves a insistat să transmită un mesaj legat de situația sa fizică actuală, deranjat că oamenii de fotbal de la noi continuă să vorbească despre accidentarea sa din 2022. „A fost o noapte specială. Am fost angrenați mai mult decât ne așteptam în această seară, dar cred că am avut situația sub control din primul și până în ultimul minut. ...