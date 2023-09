De ce are, de fapt, Marea Neagră culoarea neagră. Ce taine ascunde în adâncuri. Unii oceanografi plasează aici Potopul lui Noe

19:00

Cătălin și Livia Bordea au ales să meargă pe drumuri separate, după o relație care a ținut mai bine de 11 ani. Comediantul și fosta parteneră de viață au ales să divorțeze pe cale amiabilă. […] The post Ce nume are în buletin Livia Bordea după divorțul de Cătălin. Bruneta a rupt toate legăturile cu fostul partener de viață appeared first on Cancan.