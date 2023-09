Oana Roman duce o viață grea fără Marius Elisei! Cum se descurcă vedeta din poziția de mamă singură: „Nu am niciun fel de ajutor”

11:30

Luni, 11 septembrie 2023, locuitorii județului Vaslui au primit pe telefoane un mesaj RO-Alert în care era anunțată dispariția unei fete de 13 ani. După câteva ore de căutări, adolescenta a fost găsită într-o pădure, […] The post Caz unic în Vaslui! Ce mesaje a trimis sistemul RO-Alert. Oamenii au crezut că este o eroare appeared first on Cancan.