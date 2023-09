Alina Sorescu a luat foc atunci când a auzit despre o împăcare cu Alexandru Ciucu: „Nici vorbă. Nu m-aș împăca niciodată cu el”

20:40

Adriana Bahmuțeanu poate fi condamnată! Silviu Prigoană, fostul ei soț, i-a făcut deja două plângeri, care au legătură cu Eduard, unul dintre cei doi fii pe care-i are cu afaceristul. Prezentatoarea TV își asumă, însă, […]