Momente de panică în Constanța! Un boom sonic a băgat teroare în cetățeni, care au sunat de urgență la 112

11:10

Pragmatic Play este unul dintre producătorii de top a cărui selecție de sloturi ar trebui să o încerci. Un jucător de la Superbet a știut asta, a ales ales Hot to Burn Jackpot Play și, […] The post Cum e să câștigi 3.511.581,45 lei, jackpotul Grand de la Pragmatic Play. “În seara aia n-am dormit. De bucurie!” appeared first on Cancan.