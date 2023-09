Medicamentele, pe post de droguri! Flagelul a cuprins tinerii, iar autoritățile par depășite de situație

18:50

Au apărut informații de ultim moment. Tatăl lui Vlad Pascu, tânărul de 19 ani care a ucis doi tineri în stațiunea 2 Mai, în data de 19 august, a fost pus sub control judiciar după […] The post Tatăl lui Vlad Pascu a fost pus sub control judiciar după ce anchetatorii au găsit mai multe arme în locuința milionarului appeared first on Cancan.