Suma exorbitantă pentru care a fost vândut celebrul pulover roșu al Prințesei Diana

21:30

Povestea celor două cadavre „non-umane” din Mexic a făcut înconjurul lumii, iar mulți sunt cei care au aștepta un răspuns oficial NASA în acesta caz. Însă, oficialii par că nu vor să vorbească despre asta, […] The post NASA ezită în fața celor două cadavre ”non-umane” din Mexic! Oficialii au oferit răspunsuri evazive: „Nu pot vorbi” appeared first on Cancan.