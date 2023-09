Anchetă penală la două școli din Buzău. Unui profesor de desen i s-a permis să predea în continuare, deși apare în Registrul prădătorilor sexuali

17:20

Un centru comercial din Ijevsk, oraș din Republica rusă Udmurtia, va fi transformat într-o unitate de producție de drone, fiind a treia astfel de reconversie care are loc în oraș în ultimul an, au anunțat vineri, 15 septembrie, activiștii locali, potrivit The Moscow Times. Producătorul rus de drone Aeroscan a cumpărat recent mall-ul Stolitsa din […]